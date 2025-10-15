À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¾®ÉÍÅç¡×(²­Æì¸©È¬½Å»³·´)¤Ï12·î1Æü¡Á25Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç³Ú¤·¤à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È½Ð²ñ¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿å¾å¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬³¤¤«¤éñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ÇÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿BOOKS&CAFE¤Ç¤Ï¡¢¹õÅü¹á¤ë¥Á¥­¥ó¥ì¥Ã¥°¤ä¥Á¥å¥í¥¹¤Ê¤É¡¢²­Æì¤Î¿©ºà