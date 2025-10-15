¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï10·î14Æü¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó(¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥­Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£)¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó(¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥­Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£)¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)ÂÌ²Û»Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê"»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä"¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Ê²½¤ò