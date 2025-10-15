Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ï11·î13Æü¡Á12·î25Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£"½Ù²ÏÃÝÀé¶ÚºÙ¹©"¤Î¥Ä¥ê¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥á¡¼¥¸´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢"¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡ß¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó"¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡ÖMerry KOGEI Exhibition¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë1F¥¬¥ì¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö½Ù²ÏÃÝÀé¶ÚºÙ¹©(¤¹¤ë¤¬¤¿¤±¤»¤ó¤¹¤¸¤¶¤¤¤¯)¡×¤òÍÑ¤¤¤¿Á´Ä¹Ìó5m¤Î¡ÖMerry KOGEI Tree¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Á¡