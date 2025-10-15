¶µ¤¨»Ò¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¥ê¥ó¥°¤Î¸µ»ØÆ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò£·Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¥ê¥ó¥°¤Î¸µ»ØÆ³¼Ô¡¦¾®¾ë·ËÇÏÈï¹ð¡Ê£´£±¡Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¶µ¤¨»Ò¤Ë£³ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¾®¾ëÈï¹ð¤Ï¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£