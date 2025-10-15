¡ÖLive News days¡×¤Ç¤Ïº£½µ¡¢¡Öfor the NEXT¡×¤ò¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿SDGs´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£15Æü¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤ÎºÆÍøÍÑ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£2500Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¡¢13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¤½¤ÎÆüËÜ´Û¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»æÂÞ¤Ï¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê»æ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤¬ºë¶Ì¡¦²³Àî»Ô¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À»æÂÞ¤äÉõÅû¡£¤³¤ì¤é¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Íñ¤Î³Ì¤ò10¡ó