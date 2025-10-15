吉沢亮（31）が15日、都内で「ポケットモンスター」シリーズの最新作、『Pokémon LEGENDS Z−A（ゼットエー）』発売記念イベントに登壇した。16日の発売を前に、出演する新CMが9日から放映されている。「おしゃれな街にポケモンと共存している、かっこいいCMになってうれしい」と話し、池田エライザ（29）と並んでCMのせりふ「ぜってー、おいで」を披露した。ゲームの舞台となるミアレシティには昼と夜の二面性がある。吉沢の