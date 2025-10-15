¥Æ¥Ã¥¯·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢JerryRigEverything¤¬¡ÖPixel 10 Pro Fold¡×¤ÎÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã¼Ëö¤¬Çò±ì¤ò¾å¤²¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£JerryRigEverything¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£MY PIXEL 10 PRO FOLD EXPLODED -- CAUGHT LIVE ON CAMERA! - YouTubeÉáÃÊÄÌ¤êÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÄÌ¾ï¤È¤ÏÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËPixel 10 Pro Fold¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²»Ï¤á¤¿JerryRigEveryt