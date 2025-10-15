¢£MLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º1¡¼5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÅðÎÝ¡£20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿­¡Ê27¡Ë¤Ï9²ó¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡Ê1ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢»Í»àµå1¡¢¼ºÅÀ1¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¡£»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¾¡Íø¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê½é¤Î´°Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿