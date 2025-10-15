¡Ö¥ì¥¸ÂÞ¡×¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÇã¤¤Êª¤Î»þ¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤ó¤À¥ì¥¸ÂÞ¤ò²ò¤¯¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÊýÉ¬¸«¡ª¡ÖÇã¤¤Êª¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â°ì½Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤Ù¤Æ´ÊÃ±¤Ë²ò¤±¤ëÊýË¡¡×¤ò¥µ¥Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ö²È»ö¥Í¥¿¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sanikleen_official¡Ë¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤Ö¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Û¤É¤±¤ë¥ì¥¸ÂÞ¤Î·ë¤ÓÊýÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ÊÎ¢µ»¡ª¢¦¥ì¥¸ÂÞ¤Î·ë¤ÓÊý? »ý¤Á¼ê