JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢