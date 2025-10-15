°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Ç14Æü¡¢¾®³Ø¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ°é±à¤È¹çÆ±¤ÇËÉºÒ³Ø½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²¤Î¤È¤­¤Ë½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÁÀ¤¤¤Ç¡¢Ë­¶¶»ÔÎ©Ìî°Í¾®³Ø¹»¤Î6Ç¯À¸¤¬¡¢¶á¤¯¤ÎÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤È°ì½ï¤ËÈòÆñ¤¹¤ë·±Îý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤­¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï±à»ù¤ò»±¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÝ°é±à¤«¤é¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç500¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡§¡ÖÊÝ°é±à¤Î»Ò¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê6Ç¯