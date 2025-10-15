ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»72¾¡¤ò¸Ø¤ë¥¢¥Ë¥«¡¦¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ANNIKA Foundation¼çºÅ¤Î½÷»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¸¥¢ PRESENTED BY ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬¡¢15Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2009Ç¯¤«¤éÀ¤³¦Âç²ñ¤¬¡¢¤Þ¤¿11Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±Âç²ñ¤ÎÉñÂæ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë