ニュース > 国内ニュース > 兵庫・宝塚市で2020年に発生した「クロスボウ事件」28歳被告に、死刑を求刑 兵庫県 殺人事件 時事ニュース MBSニュース 兵庫・宝塚市で2020年に発生した「クロスボウ事件」28歳被告に、死刑を求刑 2025年10月15日 12時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 兵庫県宝塚市でクロスボウで4人を殺傷した罪などに問われている28歳被告 検察側は完全責任で能力があると主張し、死刑を求刑した 裁判では、被告の当時の精神状態が争点となっている 記事を読む