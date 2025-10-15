¡ÚÂ®Êó¡Û²ÈÂ²¤é4¿Í¤ò»¦½ý¡¡¡Ø¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦»ö·ï¡Ù¤Ç28ºÐ¤ÎÈï¹ð¤Ë»à·ºµá·º¡¡¸¡»¡¡Ö´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡×°ì»þ½Å½ý¤ÎÇìÊì¡¢ÎÞÀ¼¤Ç°Õ¸«ÄÄ½Ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡× MBS¥Ë¥å¡¼¥¹

Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍ»Ô¤Ç2020Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦»ö·ï¡×28ºÐÈï¹ð¤Ë¡¢»à·º¤òµá·º

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤Ç4¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë28ºÐÈï¹ð
  • ¸¡»¡Â¦¤Ï´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢»à·º¤òµá·º¤·¤¿
  • ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¡ÖËÜ¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉû¼ýÆþ¡×Amazon Hub¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡É¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ç¤ÎÇÛÃ£¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
    ¡ÖËÜ¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉû¼ýÆþ¡×Amazon Hub¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡É¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ç¤ÎÇÛÃ£¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è 2025Ç¯10·î3Æü 11»þ55Ê¬
  • ¡ØSixTONES¡Ù¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Êº¸¡Ë¤ÈË§º¬µþ»Ò
    ¡ÔÆÈ¼«¡Õ¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ßË§º¬µþ»Ò¡¢W¼ç±é±Ç²è¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¤Ë¡ÖÆÍÇ¡Ãæ»ß¡×Êä½þÌäÂê¤Î¹ÔÊý 2025Ç¯10·î15Æü 7»þ0Ê¬
  • Ï·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤Î¼þÊÕ¤òÄ´¤Ù¤ëÁÜºº°÷¤é¡Ê£±£µÆü¸áÁ°£¸»þ£´£µÊ¬º¢¡¢ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤Ç¡Ë
    Ï·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿½÷À­£²¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´³ÎÇ§¡ÄËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÉÔ¿³¿ÍÊª 2025Ç¯10·î15Æü 9»þ14Ê¬
  • ¶ÍÃ«¹­¿Í¤µ¤ó
    ¡ÖÂ¾¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï½Ð±é¶Ø»ß¡×¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ØÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Î¡È°Ï¤¤¹þ¤ß¡É¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¡Ä¶È³¦¥¿¥Ö¡¼¡ÈÎ¢Èï¤ê¡É¤Ëµ¿Ìä 2025Ç¯10·î14Æü 20»þ54Ê¬
  • Æü¥Æ¥ìNEWS NNN
    Ï·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·ÅÝ¤ì¤ë¡ÄÈÂÁ÷¸å¡¢2¿Í¤Î»àË´³ÎÇ§¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¡¡ºë¶Ì¡¦Äá¥öÅç»Ô 2025Ç¯10·î15Æü 10»þ6Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. AmazonÇÛÃ£¤ÇÉû¼ýÆþ °Õ³°¤ÊÍøÅÀ
    2. 2. ¾¾Â¼&Ë§º¬W¼ç±é¤â¡ÄÆÍÇ¡À©ºîÃæ»ß
    3. 3. Ï·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤Ç ½÷À­2¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ
    4. 4. ¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¡×±é¼Ô°Ï¤¤¹þ¤ß¤ËÈãÈ½
    5. 5. »ö·ï¤« ²ð¸î»ÜÀß¤Î½÷À­2¿Í»àË´
    6. 6. ¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÌÂÏÇµÒ ÁÇ¼ê¿©¤¤³È»¶
    7. 7. Ï¯´õ¤Ë ¥É·³GM¤¬ËÜ²»¤Ç¡Ö¥Î¡¼¡×
    8. 8. ¥ß¥»¥¹¤Ë¾×·â ¥Õ¥§¡¼¥º2¤¬½ªÎ»¤«
    9. 9. Â¼¾å¿®¸Þ¤ÎÀë¸À ¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º?
    10. 10. Á°¶¶»ÔÄ¹ÌäÂê¡¢ÃËÀ­¤ÎºÊ¤¬À¼ÌÀ
    1. 11. ¼Â¤ÏÂ¿¤¤? ¿©Àöµ¡¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
    2. 12. ÌµÉ½¾ð¢ª»à·ºÈ½·è¤ËÌÜ¸«³«¤­Æ°ÍÉ
    3. 13. ¡ÖµÞ¤Ë´ñÀ¼¡×ßÀÅÄ¿òÍµ¤Ë¸·¤·¤¤À¼
    4. 14. ±§³À ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ²ò¶Ø¤ÎÍýÍ³
    5. 15. Âçº¬¤ª¤í¤·¿©¤Ù¤¿259¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ
    6. 16. ¾×·â¤Î¸÷·Ê ³Ú²°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥­¥¹
    7. 17. ¼»ÅÊ¤« ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤ÎÈ¯¸À¤ÇÇÈÌæ
    8. 18. ±à»³¿¿´õ³¨»á ·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½
    9. 19. ½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤« 8²óÌÜÂáÊá
    10. 20. ÇÔÀï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ö»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¡×
    1. 1. Ï·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤Ç ½÷À­2¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ
    2. 2. »ö·ï¤« ²ð¸î»ÜÀß¤Î½÷À­2¿Í»àË´
    3. 3. Á°¶¶»ÔÄ¹ÌäÂê¡¢ÃËÀ­¤ÎºÊ¤¬À¼ÌÀ
    4. 4. ÌµÉ½¾ð¢ª»à·ºÈ½·è¤ËÌÜ¸«³«¤­Æ°ÍÉ
    5. 5. Âçº¬¤ª¤í¤·¿©¤Ù¤¿259¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ
    6. 6. ½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤« 8²óÌÜÂáÊá
    7. 7. ¸øÌÀ¤¬¹ñ¸òÁê¥Ý¥¹¥ÈÀê¤áÂ³¤±¤¿Ìõ
    8. 8. 83ºÐÃËÀ­»¦³²¤«¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
    9. 9. Ãæ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÍî¤Á»àË´ ¿·½É
    10. 10. ¾ßÌý¥Ê¥á¥Ê¥á¤·¤¿µÒ¤òAI¤ÇÆÃÄê¤«
    1. 11. ¤Ê¤¼¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ËÉ±ÒÁê? ÊóÆ»ÇÈÌæ
    2. 12. Åìµþ¡ÖÎ©Àî¡×¤¬µÞ·ãÈ¯Å¸¤ÎÍ×°ø¤Ï
    3. 13. ¥ä¥¯¥¶ÇÓ½ü¡Ö¿®½£¤ÎÉÔÌë¾ë¡×°ìÊÑ
    4. 14. ¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤â¡Ö¤Û¤Ü½¡¶µÃÄÂÎ¡×
    5. 15. ±¿Å¾¼ê ¤Ê¤¼¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤«?
    6. 16. ¡ÖÂçº¬¤ª¤í¤·¡×¤Ç259¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ
    7. 17. NHKÀïÁèÆÃÈÖ °äÂ²¤¬ÁÊ¾Ù¸¡Æ¤¤«
    8. 18. ¤È¤¦¤È¤¦ºÊ¤Þ¤Ç¡Ä»ÔÄ¹¤Î²á¤Á»ØÅ¦
    9. 19. ¡ÖÆüËÜ°ì°Â¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Î¾×·â
    10. 20. 2¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç»ö·ï¤«
    1. 1. ¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÌÂÏÇµÒ ÁÇ¼ê¿©¤¤³È»¶
    2. 2. ¼Â¤ÏÂ¿¤¤? ¿©Àöµ¡¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
    3. 3. °Â½»»á ¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¶ì¸À
    4. 4. ËüÇî²ñ¾ìÆâ¥¹¥È¥¢ ÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤Ø
    5. 5. ÀÐÇË¼óÁê Ãæ3¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¼õ¸³»ØÆî
    6. 6. ¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î½¢¤¯¤Ù¤­¥Ý¥¹¥È¤òÄó¸À
    7. 7. ¤¿¤±¤· ËãÀ¸»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë´¶Ã²
    8. 8. ËüÇî¤Ç°Ø»Ò¤¬¡Ä¹âÎð½÷À­°Õ¼±¼º¤¦
    9. 9. ¤¯¤é¼÷»Ê ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÎÈ¯³Ð¤ËÀ¼ÌÀ
    10. 10. º´¡¹ÌÚ´õ¤â¡Ö¥­¥å¡¼¥È¤À¤¼¤§¡Á¡×
    1. 11. Â¼¾åÁíÌ³Áê ¼«Ì±¡¦¹â»Ô»á¤òÈãÈ½
    2. 12. ¶ÌÌÚ»á¤é¤¬Ï¡çÖ»á¤ò¡ÖÓÞ¾Ð¡×ÊªµÄ
    3. 13. ¡Ú¾×·â¡Û¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¸½¶â²½¡ª¼¡À¤Âå¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖChalyn¡Ê¥Á¥ã¥ê¥ó¡Ë¡×9·î24Æü¤ËÅÐ¾ì¡ª
    4. 14. ¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£»á¤Ë¡Ö·ã´Å¡×¤ÈÈóÆñ¤¬
    5. 15. ²ÐÁò¾ì¤ËÆæ¤Î½÷À­ °äÂÎ¸«¤Æ¾Ð¤¦
    6. 16. ¹â»Ô»á ¼«Ì±µÄ°÷¤ËÆ¬²¼¤²¤ªÏÍ¤Ó
    7. 17. ¼«Ì±¤È°Ý¿·´´Éô¤¬¡ÖÈëÌ©Î¢²ñÃÌ¡×
    8. 18. À¸³èÊÝ¸î¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡×¼ã¼Ô
    9. 19. ¾®ÀôÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¢ªÁê¾ìÂç¹Ó¤ì¤Ë?
    10. 20. Âç±Û¥¢¥Ê ¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊªµÄ
    1. 1. ÆüËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë¶ì¾ð ÂæÏÑ
    2. 2. ÃÏµå¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¸½¼Â¤ËÆÍÆþ¡×Êó¹ð
    3. 3. ËÌÄ«Á¯¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÃ²¤¯À¼
    4. 4. ¥¢¥¸¥¢´Ñ¸÷¹ñ5¥«¹ñ ¥¿¥Ö¡¼¾Ò²ð
    5. 5. ¥¿¥¤¤Î¥¬¥¤¥É¤¬Ãæ¹ñ¿ÍµÒ¤òÇÍÅÝ
    6. 6. ÂÀÍÛ¸÷ À¤³¦ºÇÎ÷²Á¤ÎÅÅÎÏ¸»¤Ë
    7. 7. ÊÆ¹ñ¤Ë¡Ö½õ¤±¹ç¤¦¤Ê¤éÈâ³«¤¯¡×
    8. 8. Åìµþ¤Ç¥Í¥º¥ßÈï³² Ãæ¹ñ¤ÇÆÃ½¸¤â
    9. 9. ¥É¥¤¥ÄºÛÈ½½ê¡¢¾¯½÷ÁüÅ±µîÌ¿Îá¡¡¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢´Ú¹ñÃÄÂÎ¤Ë
    10. 10. ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ËÊÆÂçÅýÎÎ¤â·ù°­´¶
    1. 11. ÊÆ12ºÐ¾¯Ç¯¤¬¥ï¥Ë¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´
    2. 12. ¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÅöÏÇ¤¹¤ë¾éÃÌ¤¬ÏÃÂê
    3. 13. ¡Ö¤«¤â¤á¿©Æ²¡×ÊÄÅ¹¤ÎÎ¢»ö¾ð
    4. 14. ÉÔÆ°»º²Á³Ê ´Ú¹ñTV¶É¤¬¶ÛµÞ·Ù¹ð
    5. 15. ¡Ö¸¸ÏÇ¡×¤ÎÃæ¹ñ¥í¥± Á´ÌÌÃæ»ß
    6. 16. ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ø¥Ó¤ËÉï¤Ç¤ë¤è¤¦Â¥¤¹
    7. 17. ÂæÏÑ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎºÇÂç¼ê 2027Ç¯ÃÙ¤ì
    8. 18. ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤ÎÙÇÃ×µÞÁý
    9. 19. Ãæ¹ñ ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤ËÀ©ºÛ¡Ö´ñ½±Åª¡×
    10. 20. ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×·úÀß¹ñ ¶¯¿Ù¤µÏªÄè
    1. 1. AmazonÇÛÃ£¤ÇÉû¼ýÆþ °Õ³°¤ÊÍøÅÀ
    2. 2. ¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡×¤¬¾Ã¤¨¤¿ÍýÍ³
    3. 3. À¤³¦°ì¿Íµ¤¤Î´éÊ¸»ú¤Ï¡Öº¤ÏÇ´é¡×
    4. 4. ¡ÚÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡Û10·î»ÙµëÊ¬¤«¤éÇ¯¶â¤¬¡Ö·î³ÛºÇÂç5450±ß¡×Áý³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡© ¿½ÀÁ¤ÏÉ¬Í×¡© ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤Î¡© ¤è¤¯¤¢¤ëµ¿Ìä¤ò²òÀâ
    5. 5. AI¤Ç¡ÖÀ­Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×É½¼¨¤Ø
    6. 6. ÆüËÜ¿Í¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ­¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¤¬
    7. 7. ¶â»ý¤Á¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë »ñ»ºÁý¤Îµ»
    8. 8. Â¾¼Ò¤È1Ãû±ßº¹ »°É©¡Ö¿À¤Î°ì¼ê¡×
    9. 9. Ç¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é ÄÌÀâ¤Ë·Ù¾â
    10. 10. Âç¿ÍÀ¤Âå TikTok¤ÇÁªÂò»è¤ËÊÑ²½?
    1. 11. ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡Ö¹õ¤¤SL¡×Éü³è¤Ø
    2. 12. ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎPC¡ÖFMV¡×¼ÒÆâ¤Î¶õµ¤
    3. 13. ¥ä¥Þ¥È¡¢¾ðÊóÎ®½Ð2.6Ëü·ï
    4. 14. ½¬»á ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¼¹Ãå¤«
    5. 15. Ç¯¶â»ÙµëÄä»ß ²þÄê¤Ï²þ°­¤«?
    6. 16. NY³ô¼° ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤â...·üÇ°
    7. 17. ²È¹ØÆþ¤ò¸å²ù...36ºÐ¼çÉØ¤Î¸å²ù
    8. 18. ¡Ö3850±ß¤Î¤¨¤­¤½¤Ð¡×ÂçÀ¹¶·¤ÎÌõ
    9. 19. AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¿Í ÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý
    10. 20. ¥¤¥ª¥óÂçÉý¹â ¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
    1. 1. ¥¢¥Ý¥í17¹æ¤ÇºÎ¼è ¿·»ö¼Â¤¬È½ÌÀ
    2. 2. ¡ÖµÞ¤Ë¥¢¥×¥êÍî¤Á¤ë¡×Êó¹ð¤ÎÀ¼
    3. 3. ¼Ö¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë ²ò·èºö¤Ï
    4. 4. 4Ëü±ßÌ¤Ëþ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»È¤¤¾¡¼ê
    5. 5. Google Gemini¤Çºî¤ëÍ½Äê´ÉÍý
    6. 6. ¥·¥°¥Þ 35mmF1.2¥ì¥ó¥º¤Î¿Ê²½
    7. 7. AirPods Pro3 Çã¤¤ÂØ¤¨·èÃÇ¤ÎÌõ
    8. 8. UberÇÛÃ£°÷¤¬¥Þ¥Ã¥¯Å¹°÷¤ËÂç·ãÅÜ
    9. 9. ¥¹¥Þ¥Û¾è¤Ã¼è¤êÈï³² Ãû¸õ¤¬¤¢¤ë?
    10. 10. Apple ¿·À½ÉÊ È¯É½¤µ¤ì¤ëÀâÇ»¸ü
    1. 11. Åì¥×¥ì¡ÖR4¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡×È¯Çä¤Ø
    2. 12. ¡Ö¿·¤·¤¤²ñÏÃÂÎ¸³¡×ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë
    3. 13. ÆÏ¤¤¤¿²ÙÊª¤ËÍê¤â¤·¤¤¥ß¥Ë¥Ê¥¤¥Õ
    4. 14. Windows10 ¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»Á°¤ËÌäÂê
    5. 15. ¡ÖMmmmm¡×¿·MacBook Pro¤¬Í­ÎÏ¤«
    6. 16. Belkin¤Î¡Ö´ñÌ¯¤Ê¥­¥á¥é¡×¤¬È¯Çä
    7. 17. Intel ¥Á¥Ã¥×¤ÇAMD¤Î²¦ºÂ¶¼¤«¤¹?
    8. 18. ¡ÖÌë¤Î±Ä¤ß¤â¡ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¡É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×32ºÐ½÷À­¤¬ChatGPT¤È¤Î·ëº§¤ò·è¤á¤¿¥ï¥±¡£3Ç¯È¾ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿º§Ìó¼Ô¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ä
    9. 19. SwitchÈÇ¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¤¬¤ªÆÀ¤Ë
    10. 20. ¡ÖBTTF¡×¹¥¤­¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬
    1. 1. Ï¯´õ¤Ë ¥É·³GM¤¬ËÜ²»¤Ç¡Ö¥Î¡¼¡×
    2. 2. ÇÔÀï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ö»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¡×
    3. 3. ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø ´Ú¤â¶ÄÅ·
    4. 4. Í³¿­´°Åê ¥É·³¤Ç21Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¤â
    5. 5. ¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ç¤â ¿¹ÊÝJ¤ËÈáÊó¤¬
    6. 6. Âç¶âÀ±¤Î¿¹ÊÝJ ¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ
    7. 7. ÆüËÜÀï¤ÇÀïÈÈ¡Öµ¢¹ñ¤Ç¤­¤ë¤«¡×
    8. 8. ±óÆ£¹Ò¤È ¿¹ÊÝJÀï¤ò´Ñ¤¿Áª¼ê¤Ï
    9. 9. Ï¯´õ¤ÎÄ¾µå¤Ëµ¯¤­¤¿¡Ö°ÛÊÑ¡×
    10. 10. Î¥º§Êó¹ð¤«¤é3¥«·î¡Ö¤ª¼÷»Ê»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤è!!¡×¿Íµ¤·Ý¿Í­à¶Ã¤­Å¾¿È­á¤ò½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Êó¹ð¡Ö¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡©¡×¡ÖÀ¨¤¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
    1. 11. ÆüËÜÂåÉ½ ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø
    2. 12. ¥Ö¥é¥¸¥ë´ÆÆÄ ÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤
    3. 13. µð¿ÍÊä¶¯¤Ë OB¡ÖÄ¨¤ê¤Ê¤¤¡×¶ì¸À
    4. 14. ¿Í¸ý52Ëü¿Í¤Î¾®¹ñ¤¬ WÇÕ½é½Ð¾ì¤Ø
    5. 15. ¿¹ÊÝJ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤À¤Ã¤¿Áª¼ê Ã¦Ë¹
    6. 16. ¿¹ÊÝJ¤¬3ÆÀÅÀ¡ÖÎò»ËÅª½ÐÍè»ö¡×
    7. 17. ¤â¤·¥É·³¤¬ÇÔÂà MLBÃæ·Ñ¤Ë´íµ¡¤â
    8. 18. ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ø Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹À¼ÌÀ
    9. 19. ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ç°ÛÎã¤Î´­µ¯
    10. 20. ¿¹ÊÝJ¤ËÇÔÀï ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂç»´»ö
    1. 1. ¾¾Â¼&Ë§º¬W¼ç±é¤â¡ÄÆÍÇ¡À©ºîÃæ»ß
    2. 2. ¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¡×±é¼Ô°Ï¤¤¹þ¤ß¤ËÈãÈ½
    3. 3. Â¼¾å¿®¸Þ¤ÎÀë¸À ¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º?
    4. 4. ¥ß¥»¥¹¤Ë¾×·â ¥Õ¥§¡¼¥º2¤¬½ªÎ»¤«
    5. 5. ¡ÖµÞ¤Ë´ñÀ¼¡×ßÀÅÄ¿òÍµ¤Ë¸·¤·¤¤À¼
    6. 6. ±§³À ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ²ò¶Ø¤ÎÍýÍ³
    7. 7. ±à»³¿¿´õ³¨»á ·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½
    8. 8. ¼»ÅÊ¤« ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤ÎÈ¯¸À¤ÇÇÈÌæ
    9. 9. SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö¤ª¤ª¤­¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À­¡õ¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ
    10. 10. Â¼¾å¿®¸Þ¤Î·ëº§Êó¹ðÊ¸ ¹Í»¡È¿¶Á
    1. 11. ¡ÖME:I¡×SHIZUKU ³èÆ°¤òÅöÌÌµÙ»ß
    2. 12. °¤º´¥öÃ«»ÐËå¡Ö»Ð¡×¤Î½Ð¿È¹»¤Ï
    3. 13. Í­µÈÂ³Åê¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×µ¿Ìä¤¬Ê®½Ð
    4. 14. ÈÄÌîÍ§Èþ Ì¼¤Î²£´é¸ø³«¤¬ÊªµÄ
    5. 15. Â¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§¤·¤¿Ç¯²¼ºÊ¤ÎÁÇ´é
    6. 16. ¼«Ì±¤Î¹­ÊóËÜÉôÄ¹¤¬ Ãæ½ý·âÂà
    7. 17. Snow Man¿·¶Ê¤Î¡Ö³Êº¹¡×¤ËÉÔËþ¤â
    8. 18. AKB¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ó¤Î? ¼ÁÌä¤ËÁûÁ³
    9. 19. ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¼»ÅÊ? »ØÅ¦
    10. 20. ¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È¡×³¤³°¿Ê½Ð¤ËÉÔËþ»¦Åþ
    1. 1. ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î±éµ»ÎÏ¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤ëÌõ
    2. 2. 15ºÐ¤Ç½Ð»º ¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Î¶Ã¤­ÍýÍ³
    3. 3. ²£»³Íµ Íý²ò¤Ç¤­¤ÌÌò¤ÇÀº¿ÀÈèÊÀ
    4. 4. ÉÕ¤­¹ç¤¨¥³¡¼¥ë¤ËNO ¿¦¾ì¤Ç¸ÉÎ©
    5. 5. ¥µ¥ìºÊ ÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤éÇ¯²ì¾õÆÏ¤¯
    6. 6. Äê»þÂà¼Ò¤â KÅÄ¤Î¿¦¾ì¤ÎÂÎ¼Á
    7. 7. ¥í¥¦¥óÂçÊÑ¿È¡ÖÂùÎ®¡×ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ø
    8. 8. ÉþÁª¤Ó¤ÇÍê¤ì¤ë¡ÖN+¡×¤Î½©¿·ºî
    9. 9. ºÚ¡¹½ï¤¬ËÜµ¤¤Ç¶Ã¤¯¡ÖEVE¡×
    10. 10. 1Æü100±ß ÏÃÂê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É
    1. 11. ¥¹¥¿¥¤¥ëUP¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Á¥Î¥Ñ¥ó¥Ä
    2. 12. 40¡¦50Âå ÇòÈ±¤ËÇº¤àÂç¿Í½÷»Ò
    3. 13. GU¤Î¥°¥ì¡¼¿§¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÂç¿Í¸«¤¨
    4. 14. ¤ª¸Ô¤ËÎ±¤á¶ñ ²¼Ãå¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
    5. 15. ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Çº£½©Ãå¤¿¤¤¤ª¤·¤ã¤ìÉþ
    6. 16. Ì¼¤ÎÇ¥¿±¤ËÉã¤¬¶«¤Ö Ì¡²è¤ÎÇØ·Ê
    7. 17. ºÊ¤ÎÇ¥¿±È¯³Ð É×¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë
    8. 18. ¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÉü½² Å¹Æâ°ìÊÑ
    9. 19. 40¡¦50Âå¤Ë³èÌö ZARA¥¢¥¤¥Æ¥à
    10. 20. ¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ö¸ÄÊñÁõ¤ª¤ä¤Ä¡×