¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ½êÂ°¡¿39¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#Ê¿ÈÓ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢4¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Í¡×Ê¿°¦Íü¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö#¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¡×¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¡£¿©»ö¤ÎºÝ¤Ï¡Ö»Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¤ª