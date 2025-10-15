10·î12Æü¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Î¡Ö»ö¸Î0¡Ê¥¼¥í¡Ë¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¡Ö»ö¸Î£°¤ÎÆü¡×¿À¸Í»Ô¤«¤é¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡ÖÉ¸½àºî¶È¼ê½ç¤ò´°àú¤Ë¤ä¤ë¡ª¤½¤ì¤À¤±¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡× 17Ç¯Á°¤Î10·î12Æü¡¢·§ËÜ»ÔÀ¾¶è¤Ç·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í»àË´¤µ¤»¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢¤½¤Î¶µ·±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ËèÇ¯10·î12Æü¤ò¡Ö»ö¸Î0¤ÎÆü¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß