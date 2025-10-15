º£Ç¯8·î¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢2000·ï°Ê¾å¤ÎØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û8·î¤ÎÂç±« ·§ËÜ»Ô¤ÎØíºÒ¾ÚÌÀ¤ÏÌó2000·ï»ÔÄ¹¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡× ¤³¤ì¤Ï¡¢15ÆüÄ«¤Ë³«¤«¤ì¤¿ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ »Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÆü¡Ê14Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë2256·ï¤ÎØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¿½ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢2051·ï¤Ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÌ