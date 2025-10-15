¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ç¡¢16ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò¸Û¤¤Ìµµö²Ä¤ÇÀÜÂÔ±Ä¶È¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¿Íµ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¤Ï13Æü¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¡ÖRaBBi2¡×¤Ç¡¢½÷À­½¾¶È°÷¤ËÌµµö²Ä¤ÇÀÜÂÔ±Ä¶È¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤ËÄ¹»þ´Ö¡¢µÒ¤ÈÏÃ¤¹ÀÜÂÔ±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Åö»þ¡¢½¾¶È°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï16ºÐ¤Î¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤ÏÌÌÀÜ¤ÎºÝ¤ËÇ¯Îð¤òÅÁ¤¨¤Æ