3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖMrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤ä¡¢Æ£ß·¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢CM½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼¤Î½©¤Î