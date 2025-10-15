ÂçÅì·úÂ÷¤Ï10·î8Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°2025¡ãÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ¡ä¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯2·î21Æü¡Á3·î10Æü¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©(ÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ1,890)µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷182,805Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°2025(ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ)TOP40¡ûÌ¥ÎÏÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊ¡²¬¸©Ê¡²¬¸©¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2°Ì¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¡¢3°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþÅÔ¡¢4°Ì¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¢5°Ì¤ÏµþÅÔÉÜ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¸©¤Ï