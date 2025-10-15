Å·Æ¸²¹Àô³¹¤Ç15ÆüÄ«¤«¤é¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢Å·Æ¸»Ô¤ä·Ù»¡¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Æ¸»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Å·Æ¸»Ô»³¸µ¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÂÎÄ¹¤ª¤è¤½60¥»¥ó¥Á¤Î»Ò¥°¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ò¥°¥Þ¤ÏÀ¾¤ÎÊý¸þ¤Ë¤¢¤ëÅ·Æ¸²¹Àô³¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÜÆ°¡£¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Å·Æ¸»ÔÌò½ê¤«¤éÆîÅì350¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬»Ò¥°¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î30Ê¬¸å¤Ë¤Ï³ùÅÄ1ÃúÌÜ