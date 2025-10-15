¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï£±£µÆü¸á¸å¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¸ÄÊÌ¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¡£ÌîÅÄ¡¢Æ£ÅÄ¡¢¶ÌÌÚ¤Î£³»á¤âÆ±Æü¸á¸å¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤­¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê»ØÌ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¹â»Ô»á¤Ï£³ÅÞ¤È¤Î¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ºöÌÌ¤ä¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ç¤ÎÏ¢·È¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤ß¤é