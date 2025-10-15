¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦ÌÚ²¼Çþ¤µ¤ó¤ÈµÓËÜ¡¦º¡¸µÏÂÄÅÌé¤µ¤ó¡£¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇ¤â¿·ºî¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥¿¥Ã¥°¤¬À¤¤ËÊü¤Ä¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë2025Ç¯10·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Î¶»¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¼ü¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃË¤Î¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤°¦¤ÎÊª¸ì¡£¤¹