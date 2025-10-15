トキ（髙石あかり）が、体調を崩した傳（堤真一）の看病を申し出たNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第13話。トキだけが知らない松野家と雨清水家の秘密がチラつく回となった。 参考：『ばけばけ』第14話、タエ（北川景子）の提案にトキ（髙石あかり）が衝撃を受ける 親戚のおじ様を思ったトキの申し出を、司之介（岡部たかし）も勘右衛門（小日向文世）も拒否することはできない。それはフミ（池脇千鶴）も同じだ