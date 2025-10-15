¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special Season2¡ÙÂè2²ó¤¬¡¢10·î16Æü16»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ ¢£Hey! Say! JUMP¡ÖCome On A My House¡×¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈSP¥³¥é¥Ü ¡ØStar Song Special¡Ù¤Ï¡¢¡È¥¹¥¿¥½¥ó¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëNG¤Ê¤·¤Î¥³¥é¥Ü¥Èー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¼«Í³¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¿·¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê