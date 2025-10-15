¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £³¡Ý£² ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿10·î14Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎò»ËÅª¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âª¤¨Êý¤ÏÁª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢Æ±£¶°Ì¤Î¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ç£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¸åÈ¾¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤¬¼¡¡¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤ò¹ð¤²¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿