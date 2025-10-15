¥°¥ì¥¤¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï10·î8Æü¡¢¡Ö40Âå°Ê¾å¤Î±¿Æ°½¬´·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯4·î9Æü¡Á4·î11Æü¡¢40Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷332Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡û40Âå°Ê¾å¤Ç½µ1²ó°Ê¾å¤Î±¿Æ°¤ò½¬´·Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Þ¤º¡¢¡Ö¸½ºß¡¢½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¤Î±¿Æ°¤ò½¬´·Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬55.1%¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬44.9%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é40Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤Ç½µ1