¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢10·î15ÆüÀµ¸á¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤¢¤é¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢Weverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØLilas¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£ ¢£¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖLilas MEMBERSHIP¡×¤â³«Àß Weverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØLilas¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢10·î16Æü14»þ¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¸ø¼°¥á¥ó¥Ð