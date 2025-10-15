¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤Ï13Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×E¡¢F¡¢I¡¢K¤Î8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡Ø16¡Ù¡£²¤½£Í½Áª¤Ï12¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î1°Ì12¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÂç²ñ¤Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¡£2°Ì¤Î12¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ê¤Þ¤¹¡£IÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬3°Ì¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë3¡Ý0¤Î²÷¾¡¡£¤³¤ì¤Ç¼ó°Ì¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¾¡¤ÁÅÀ18¤Ë3º¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à»Ä¤ê2»î¹ç¡£ºÇ½ªÀá¤Ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹