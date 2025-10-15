°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ACC¤¬¡¢30ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Âè6²ó¡ÖACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION(ACC¥ä¥ó¥°¥³¥ó¥Ú)¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î5Æü(¿å)¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëºÇ½ª¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£ Âè6²ó¡ÖACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½  ¥³¥ó¥ÚÌ¾¾Î¡§Âè6²ó ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¼ã¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡ª¥¢¥Ñ¥ì¥ë