£×£Å£Ó£Ô¡¥¤Î¾®ÂíË¾¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£²½µÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¸åÊÔ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£±Ç¯¤ò·Þ¤¨¡Ö£·¿Í¤Ç²á¤´¤¹²¿¤²¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¡¢ºÇÂç¤Î¡ÈË¾¤ß¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£´Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿£²£°£±£¸Ç¯¡¢¾®Âí¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø´ØÀ¾¤Î»Ò¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤