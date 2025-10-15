¾¦ÉÊ¾ðÊó´ÉÍý(PIM)¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒContentserv(¸½Centric PXM)¤¬¡¢2025Ç¯11·î7Æü(¶â)¤ËÇ¯¼¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖProduct Experience Summit Tokyo 2025¡×¤ò¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥éÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤Ê¤É¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÁ©»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ Ç¯¼¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖProduct Experience Summit Tokyo 2025¡× &#16