¡Ö¥ô¡¼¥É¥¥¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¹õ¿Í²»³Ú¤Î³×¿·¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤¬¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£51ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«CBS¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï14Æü¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤¬¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£51ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¤Ë²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥·¥å¥¬¡¼¡×¤òÈ¯É½