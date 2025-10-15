¤±¤µ¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Ç71ºÐ¤ÎÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÊâ¹Ô¼Ô3¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤éÆî¤Ø¤­¤¿¤È¤³¤í¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÁ°¤¬Æþ¸ýÂ¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤Ï¤³¤³¤«¤éµÕÁö¤¹¤ë·Á¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî¤Î¡Ö²¼¹­°æ