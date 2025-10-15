JNN¤¬µîÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤ÏºÇÂç¤Ç32µÄÀÊ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JNN¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤òÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±¤Ï¡¢¸øÌÀ¤¬ÌîÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Áªµó¶è¤Ç¤ÏºÇÂç35¤ÎÁªµó¶è¤Ç