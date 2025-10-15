ÉÙ»³»ÔÆâ¤Ç¤ÏºòÆü¤ËÂ³¤­¡¢¤­¤ç¤¦¤â¥¯¥Þ¤Îº¯À×¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤­¤ç¤¦¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙ»³»Ô¾®¿ù¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÆâ¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¤Î¤Õ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È½»Ì±¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿»Ô¤Î¿¦°÷¤ÈÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤Ï¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤À¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î¤Û¤«ÀÄÌø¿·¤ä»³ÅÄ½ÉË·¡¢È¬ÈøÄ®¾®Ä¹Ã«¡¢Âç»³ÃÏ°è¤ÎÊ¸¼î»û¡¢ºÙÆþÃÏ°è¤ÎÜÀ¸¶¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Îº¯À×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ