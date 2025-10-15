¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÏWÇÕ²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×E¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£4-0¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤À¡£35Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥á¥ê¡¼¥Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿57Ê¬¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤­¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇWÇÕÍ½Áª4»î¹ç6¥´¡¼¥ë¤È¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤ò¸«