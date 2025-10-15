ÊÆSalesforce¤Ï10·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Slack¤òÁÈ¿¥Æâ¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯OS¡Ë¡× ¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Slack¤Ï¡¢¿Í¤ÈAI¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È²ñÏÃ¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¡ÊÊ¸Ì®¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¶¨Æ¯¤Ç¤­¤ë¡¢²ñÏÃ·¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£¡û¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯OS¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ§¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Salesforce Agentforce Sales¡¢IT¡¦¿Í»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢