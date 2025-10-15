¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢¡Ö²¹¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¡×¤ò10·î22Æü¤«¤éÁ´¹ñ(²­Æì¸©½ü¤¯)¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ321.84±ß(ÀÇÈ´298±ß)¡£¡Ö²¹¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ëè·î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤¬¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¡×¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤«¤éÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿ËÜ³Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§¤ÎÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡£