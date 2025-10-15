¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢5ºÐ¼¡½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿ºÝ¤ÎÌ¼¤¿¤Á&¼¡½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È2009Ç¯7·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢5ºÐ¤Î¼¡½÷¤È3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾±»Ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯8·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤È¤È¤â¤Ë¤³¤É¤â¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥­¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³