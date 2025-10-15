¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À­2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¸áÁ°5»þÁ°¡¢ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤Î²ð¸îÉÕ¤­Í­ÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¼ãÍÕ¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¡¢80Âå¤«¤é90Âå¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À­2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¿¦°÷¤¬¸«¤Ä¤±¡¢ÄÌ