¡Ö¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÀÇ´Ø¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ØJapanese famous monster¡Ù¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£°ìÈÖÍ­Ì¾¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ª¡©¤³¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïmackee61.8¡Ê@magic_mackee¡Ë¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¹Àè¤Ç¤ÎÀÇ´Ø¤Ç»×¤ï¤Ì¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë½Ð¤¿Åú¤¨¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Î¤«¤ËÍ­Ì¾¥â¥ó¥¹¥¿¡¼´¶¤¢¤ëw¡×