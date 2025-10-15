J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎFW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê37¡Ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê5»î¹ç¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸¥¿ÈÅª¤ÊÆ¯¤­¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡ÖÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£Á°Àá¤Î²£ÉÍFCÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤ÏGK¤â´Þ¤á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Àþ¤Î¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬