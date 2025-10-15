¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï15Æü¡¢°éÀ®¤ÎÂ¼¾å¶¬°ìÏ¯Êá¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ö¶À»ë²¼±¦ÉªÉªÆ¬¹üÛùÀÚ½ü½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¿ôÆü´Ö¤ÎÆþ±¡¸å¡¢´µÉô¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¥µ»Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Í½Äê¡£22Ç¯°éÀ®5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢º£µ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦200¡¢4ÂÇÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£