ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î¹âÎð½÷À­¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤Ï15Æü¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ê40¡Ë¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£