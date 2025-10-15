ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images ¡ã2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î15Æü¡ËMLB¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥­ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥­ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤È¤ÎMLB¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º¡ÊLCS¡Ë2ÀïÌÜ¤Ë¡¢¡Ø1ÈÖ¡¦DH¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£ ¥Ý¥¹¥È¥·&