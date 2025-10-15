¥¢¥¸¥¢³ôÈ¿È¯¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬»Ù¤¨Ãæ¹ñ¤ÏËÇ°×ÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¼«¿®¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥­¥ì¥¹ç§¸«¤Ä¤±¤ë Åìµþ»þ´Ö11:06¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 25751.50¡Ê+310.15+1.22%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3874.51¡Ê+9.28+0.24%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 26965.29¡Ê+172.14+0.64%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 3616.43¡Ê+54.62+1.53%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8961.30¡Ê+61.88+0.70%¡Ë ¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁ°Æü¤Î¥À¥¦¾å¾º¤ò¼õ¤±È¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã