±ßÇã¤¤¡¦¥É¥ëÇä¤ê¥ê¥¹¥¯²óÈò¤È¸µÃæ¿´¥ìー¥È¼õ¤±¥É¥ë±ß151.10±ßÂæ½¬»á¤ÏÂÐÊÆ¶¯¹Å»ÑÀª´Ó¤¯ ÊÆÃæÂÐÎ©¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ßÇã¤¤¤È¡¢¸µ¹â¡¦¥É¥ë°Â¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¥É¥ë±ß¤Ï151.11±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ Ãæ¹ñ½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥­¥ì¥¹ç§¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤»¤ÐÊÆ³ô¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤Ï²Ð¾Ã¤·¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤ò