FPS³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦noppo¤µ¤ó¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£37ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿noppo¤µ¤ó¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡×X¤Ç¤Ï¡Önoppo¤Î²ÈÂ²¤Î¼Ô¤Ç¤¹¡£noppo¤Ï±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤Ç¤­¤¿»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤¿¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈà