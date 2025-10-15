¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ëå¤¬¤Ç¤­¤¿Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¤¬Êú¤¨¤ëÀ¸¤­¤Å¤é¤µ¡×¡£2¿Í»ÐËå¤Ç3ºÐ²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àé½©¤Ï¡Ö¿ÆÀÌ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Ëå¤¬Íè¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¿ÆÀÌ¤¬¤¦¤ï¡¼¤Ã¤ÆËå¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¡¢²¿¤³¤Î¿Í¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ï¡Ö¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¤ª»Ð¤Á