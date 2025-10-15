¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò´èÄ¥¤ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ËÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ËÙ¹¾¥¢¥Ê¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç´¤¤ò³ä¤ëÆ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿ËÙ¹¾¥¢¥Ê¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤â¡¢¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿´¤Î±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ÑÀª¤â¸ÆµÛ¤â¿´¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°À°¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤ÆÂç¹¥¤­